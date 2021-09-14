Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Мозгов не принял предложение «Локомотива-Кубани»

18:08
Тимофей Мозгов. Фото AFP
Тимофей Мозгов. Фото AFP
Теги:

Как стало известно «СЭ», Тимофей Мозгов отказался от перехода в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб предлагал 35-летнему центровому около 0,5 миллиона долларов за сезон-2021/22, но получил отказ. В дальнейшем переговоры зашли в тупик.

Мозгов по-прежнему остается свободным агентом. В сезоне-2020/21 чемпион НБА вернулся на паркет после почти трехлетнего перерыва, связанного с несколькими операциями на колене. Тимофей успел сыграть в 6 матчах Единой лиги ВТБ за «Химки», в среднем набирая 8,3 очка и 4,2 подбора почти за 17 минут на паркете.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

Как накачать руки дома? Упражнения для рук
17-летняя школьница покончила с собой в прямом эфире
Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле
Как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
21
Офсайд