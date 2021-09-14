Мозгов не принял предложение «Локомотива-Кубани»
Как стало известно «СЭ», Тимофей Мозгов отказался от перехода в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб предлагал 35-летнему центровому около 0,5 миллиона долларов за сезон-2021/22, но получил отказ. В дальнейшем переговоры зашли в тупик.
Мозгов по-прежнему остается свободным агентом. В сезоне-2020/21 чемпион НБА вернулся на паркет после почти трехлетнего перерыва, связанного с несколькими операциями на колене. Тимофей успел сыграть в 6 матчах Единой лиги ВТБ за «Химки», в среднем набирая 8,3 очка и 4,2 подбора почти за 17 минут на паркете.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю