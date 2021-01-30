Источник: Майк Джеймс останется в ЦСКА

Защитник Майк Джеймс не покинет ЦСКА и останется в клубе, пишет в Twitter авторитетный инсайдер Донатос Урбанос.

По информации «СЭ», у Джеймса случилась драка с еще одним звездным легионером армейцев Торнике Шенгелия. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА приняло решение вывести Майка Джейса из состава.

27 января на сайте московского клуба появилась заявление, в котором ЦСКА сообщил, что «клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей».