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Источник: Майк Джеймс останется в ЦСКА

18:08
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
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Защитник Майк Джеймс не покинет ЦСКА и останется в клубе, пишет в Twitter авторитетный инсайдер Донатос Урбанос.

По информации «СЭ», у Джеймса случилась драка с еще одним звездным легионером армейцев Торнике Шенгелия. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА приняло решение вывести Майка Джейса из состава.

27 января на сайте московского клуба появилась заявление, в котором ЦСКА сообщил, что «клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей».

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