Американец Джеймс обиделся на ЦСКА и, возможно, подрался на тренировке. Лучший снайпер Евролиги близок к увольнению

Это потеря может стоит армейцам титулов. Возможная причина конфликта — отказ армейцев отпускать разыгрывающего на похороны дедушки.

Лидер ЦСКА, лучший снайпер текущего сезона Евролиги Майк Джеймс, похоже, закончил свои взаимоотношения с московским клубом. Разыгрывающий отписался в Instagram от аккаунта ЦСКА и всех партнеров по команде, игрок не полетит на ближайший матч с «Альбой» по решению клуба (эту информацию подтвердила пресс-служба армейцев). Расторжение трехлетнего контракта (подписанного летом 2020-го), судя по всему, дело времени. Причины столь быстро охлаждения отношений между клубом и его ключевым игроком держатся в секрете.

Инсайдеры уверяют, что причина конфликта — решение ЦСКА не отпускать Майка на похороны дедушки в США. Сам Джеймс написал в Instagram, что дед был самым близким человеком в жизни баскетболиста. Когда Майк понял, что, несмотря на все доводы, клуб не намерен его отпускать — он сильно захандрил. Разыгрывающий слабо сыграл с «Фенербахче» (Майк набрал 11 очков и показал низкий процент реализации дальних и средних бросков) и якобы вновь вступил в словесную перепалку с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Пороховая бочка

Напомним, что Джеймс и Итудис уже конфликтовали в этом сезоне. После ноябрьского поражения от «Химок» в Единой лиге ВТБ игрок и тренер поговорили на повышенных тонах в раздевалке. Джеймс пропустил матч с «Басконией», но затем вернулся в состав и показал себя во всей красе: 27 очков в игре с «Жальгирисом», 28 с «Реалом» и 36 с «Химками» (тогда американец был очень близок к трипл-даблу)... Говорят, что президенту ЦСКА Андрею Ватутину стоило больших усилий, чтобы примерить воинствующие стороны. В декабрьском интервью «СЭ» Ватутин сказал, что такие истории — нормальный процесс в профессиональном коллективе.

— У нас с Майком был разговор после его подписания, — пояснил Ватутин. — Я сказал ему одну хорошую американскую фразу — «плохая репутация приходит раньше тебя». Я сказал, что мы должны поработать, чтобы его репутация здесь была только хорошей. Майк непростой парень. Почему Джеймс был отстранен от игры с «Басконией»? Случая никакого не было. Любой спортивный коллектив — набор амбициозных профессионалов. У всех есть своя точка зрения. Это внутреннее дело клуба, мы ничего не комментировали. У нас была непростая игра в Химках. После этого мы выиграли четыре матча подряд. Очень важно, что Майк вернулся, стал MVP месяца в Евролиги. Из всех ситуаций — конфликтных, неконфликтных — надо стараться извлекать пользу. Я понимаю, что когда Майк не принял участия [в матче с «Басконией"], было много вопросов о том, что он расторгает контракт, уедет Итудис, в ЦСКА кризис. Но результат на табло — четыре победы подряд.

Этот комментарий босс армейского клуба дал в начале декабря. Казалось, что теперь болельщики могут выдохнуть. Но спустя месяц ситуация повторилась. Да, причину не отпускать игрока на похороны (если все было действительно так) можно объяснить ковидными ограничениями. Сейчас нельзя слетать из России в США, потратив на это всего несколько дней. По возвращению надо будет выдержать 14-дневный карантин. ЦСКА бы терял свою главную ударную силу минимум на три недели. В условиях жесткого календаря, когда клуб порой проводит по три игры за семь дней, — это непозволительная роскошь. Но и Майка тут можно понять чисто по-человечески.

— Команды наказывают игроков за желание присутствовать на похоронах и отдать дань уважения людям, которые значат для них больше, чем баскетбол, — написал в твиттере разыгрывающий «Милана» Малкольм Дилэйни. — Грустно, что мы попадаем в ситуации, когда вас просят забыть о семье ради игры.

По информации «СЭ», последней каплей терпения руководства стала драка Джеймса с еще одним звездным легионером армейцев Торнике Шенгелия. Она случилась на тренировке несколько дней назад. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА все же приняло решение вывести Майка из состава и начать переговоры о прекращении отношений.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что в столичном клубе хорошо понимали, что держать Майка в команде, это как сидеть на пороховой бочке. Взрывной характер 30-летнего снайпера известен давно. Не зря первым решением Этторе Мессины, когда он возглавил «Милан», было не продлевать контракт с американцем. Хотя на тот момент он и был лучшим снайпером Евролиги. Легенда европейского тренерского цеха объяснил это тем, что хочет создать в команде хорошую атмосферу. В ЦСКА же пошли на риск, и после удачного (неполного) прошлого сезона решили дать Джеймсу карт-бланш на три года.

Уход Майка может дорого стоить ЦСКА

Сразу стоит объяснить, насколько это тяжелое решение для менеджмента ЦСКА. Оно может стоить команде титулов. В разгар сезона, когда клуб идет на втором месте в регулярке Евролиги, они могут лишиться своего лучшего снайпера, ассистента, человека на которого заточена атакующая игра действующих чемпионов. Итудису придется пойти на серьезные изменения игровой модели, которая не так легко настраивалась.

Еще один важный момент — ЦСКА не сможет найти альтернативу американцу до конца сезона. На рынке просто нет людей с таким богатым атакующим арсеналом, а переманить кого-то из клубов, участвующих в Евролиге (но не претендующих на плей-офф) уже не получится. Окно таких переходов закрылось.

Да, можно взять кого-то из баскетболистов, выступающих в НБА, но недовольных там своим положением или оставшихся без контракта. Но откровенно говоря, выбор здесь тоже не велик. Да и ЦСКА, сокративший свой бюджет на 25 процентов, вряд ли сейчас готов подписать нового баскетболиста на огромную зарплату. Не стоит забывать, что и неустойка Джеймсу будет солидной.

Израильское издание Sports Rabbi уже сообщило, что новичком армейцев может стать форвард Марио Хезоня. Хорват провел пять сезонов в НБА, а сейчас является свободным агентом. Эта информация выглядит как слух. Хезоня играет на другой позиции, а летом его не захотела возвращать «Барселона», посчитав, что он не сможет быстро адаптироваться в звездной команде. В ЦСКА же времени на раскачку совсем нет. Нужно или искать проверенный вариант (на небольшую зарплату), либо перераспределять роли в уже сложившемся коллективе.