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Источник: «Локомотив-Кубань» проявляет интерес к разыгрывающему Мэйкону

16:17
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Разыгрывающий Дэрил Мэйкон попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, пишет в Twitter инсайдер Маттео Андреани.

Наиболее заинтересованы в услугах Мэйкона на данный момент российский «Локомотив-Кубань» и сербская «Црвена Звезда».

Мэйкон начинал сезон в «Галатасарае», а в феврале перешел в АЕК. В матчах чемпионата Турции американец набирал 15,7 очка, 2,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

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