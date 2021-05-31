Источник: «Локомотив-Кубань» проявляет интерес к разыгрывающему Мэйкону
Разыгрывающий Дэрил Мэйкон попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, пишет в Twitter инсайдер Маттео Андреани.
Наиболее заинтересованы в услугах Мэйкона на данный момент российский «Локомотив-Кубань» и сербская «Црвена Звезда».
Мэйкон начинал сезон в «Галатасарае», а в феврале перешел в АЕК. В матчах чемпионата Турции американец набирал 15,7 очка, 2,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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