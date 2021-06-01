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Источник: «Зенит» интересуется защитником «Црвены Звезды»

17:08
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«Зенит» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Црвены Звезды» Джордана Лойда, утверждает Mozzart Sport. Стороны уже ведут переговоры о возможном подписании соглашения по окончании текущего сезона.

Интерес к американцу также проявляют израильский «Маккаби Тель-Авив» и греческий «Олимпиакос».

После выступления за «Торонто» в сезоне НБА-18/19 Лойд перебрался в Европу, где провел один год за «Валенсию», а затем перешел в «Црвену Звезду».

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