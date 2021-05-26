Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: «Зенит» продлит контракт с Пангосом на два года

17:51
Теги:

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос продлит контракт с клубом на два сезона, пишет в Twitter инсайдер Лука Д'Алессандро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил игроку соглашение на два сезона с зарплатой более 1 млн евро в год. Но Пангос еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

В нынешнем сезоне Пангос принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.

Читайте также

Россия всухую победила Данию на чемпионате мира
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок
Видео: Как прошел юбилей Орбакайте и кто был приглашен
Врач предупредила об опасности клубники для ряда категорий людей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд