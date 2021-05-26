Источник: «Зенит» продлит контракт с Пангосом на два года
Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос продлит контракт с клубом на два сезона, пишет в Twitter инсайдер Лука Д'Алессандро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил игроку соглашение на два сезона с зарплатой более 1 млн евро в год. Но Пангос еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
В нынешнем сезоне Пангос принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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