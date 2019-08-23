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Источник: «Енисей» подпишет контракт с бывшим форвардом «Химок»

14:22
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Форвард Гарлон Грин вернется в Россию. 28-летний американец договорился о контракте с «Енисеем», сообщает Sportnado.

У игрока были предложения из Франции, а также вариант с клубом НБА, который предлагал ему частично гарантированный контракт. Но Грин предпочел принять условия соглашения с «Енисеем».

В прошедшем сезоне баскетболист выступал за «Химки» и «Хапоэль» из Тель-Авива. За подмосковный клуб американец провел 15 матчей, в которых в среднем набирал по 5,2 очка, делая 0,6 передачи и 1,7 подбора.

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