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Сегодня, 20:25

Илона Корстин похвалила «Уралмаш» за выход в плей-офф Лиги ВТБ в дебютном сезоне

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала выход «Уралмаша» в плей-офф турнира. В матче плей-ин за седьмое место подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Самару» (80:69).

— «Уралмаш» шел к этому результату ни один год, — подчеркнула «СЭ» Корстин. — Команда показывала стабильные результаты в Суперлиге, а перед началом сезона-2022/23 от них поступила заявку на вступление в Единую лигу. Однако тогда они не соответствовали всем нашим критериям и целый год руководители клуба потратили на то, чтобы исправить недоработки. Летом 2023-го Екатеринбург был готов и по спортивной части, и в плане организации. Текущий чемпионат это наглядно подтвердил. «Уралмаш» повторил достижение МБА, выйдя в плей-офф в дебютном сезоне. Это большой успех в плане спортивной составляющей. «Уралмаш» на деле показал, что новичок Лиги в первый же сезон может собрать конкурентоспособную команду. Если говорить об организационной составляющей, то еще есть моменты, которые требуют доработки. Но в целом мы как Лига очень довольны, что у нас появился такой амбициозный участник.

— Что скажите про главного тренера Ростислава Вергуна? Его назначение удивило баскетбольную общественности, но в итоге специалист показал впечатляющий результат.

— После прихода Вергуна команда преобразилась. Они потерпели всего одно домашнее поражение. Тренер очень хорошо оценил возможности этого ростера, сделал правильные перестройки внутри команды. Видно, что у Ростислава есть хороший контакт с игроками, каждый понимает свою роль. Виден четкий рисунок игры. Многие свои победы «Уралмаш» одержал за счет правильной тактики, выбранной главным тренером.

«Уралмаш» в четвертьфинале встретится с «Зенитом». Серия начнется двумя матчами в Санкт-Петербурге 22 и 24 апреля.

БК Зенит
БК Самара
БК Уралмаш
Илона Корстин
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