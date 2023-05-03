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Сегодня, 08:10

Илона Корстин считает, что в финале Лиги ВТБ нет фаворита

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от финальной серии сезона-2022/23. Там встретятся УНИКС и «Локомотив-Кубань». Казанцы будут иметь преимущество своей площадки за счет более высокого места в регулярке.

«Считаю, что в финале нет фаворита, — сказала «СЭ» Илона Корстин. — Как их и не было в полуфинальных сериях. Не зря в обоих парах победителя пришлось определять только в седьмом матче. Я не исключаю, что такая же борьба будет и между УНИКСом и «Локомотивом». Многое будет зависеть от того, как лидеры смогут восстановиться к ключевым матчам. В полуфиналах они потратили очень много сил. Одно можно сказать точно — в Лиге ВТБ сменится чемпион».

В серии за бронзу сыграют прошлогодние финалисты ЦСКА и «Зенит».

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Илона Корстин
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