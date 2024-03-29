Корстин — о победе «Зенита» над ЦСКА: «Удача вернулась к Хантеру»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Зенита» над ЦСКА в матче недели Единой Лиги ВТБ (92:91). Победу гостям принесло попадание центрового Винса Хантера за 5 секунд до конца.

«Матч удался, — отметила «СЭ» Корстин. — В первой половине «Зенит» доминировал, особенно в стартовой четверти. Армейцы долго входили в игру, не могли найти оптимальное сочетание. После перерыва картина игры кардинально изменилась. Уже хозяева владели инициативой, а гостям очень тяжело давались набранные очки. Тем не менее, в концовку «Зенит» зашел увереннее благодаря двух точным трехочковым Карасева, но потом наступило время Тримбла. Мело очень здорово играл в атаке, реализовав все свои попытки с игры, и с линии штрафных. ЦСКА вышел вперед, и, казалось, что все было на их стороне, но решающую потерю совершил именно Тримбл... а героем встречи стал Винс Хантер. Интересно, что в предыдущем матче «Зенита» в Казани Хантер не смог забить решающий бросок в кольцо бывшей команды, а в игре с ЦСКА удача к нему вернулась. Думаю, зрители в любом случае получили удовольствие от этой встречи, которая держала в напряжении до последней секунды».

Также Илона Корстин подчеркнула, что довольна уровнем борьбы на втором этапе регулярки-2023/24.

«Во второй части регулярного сезона нет проходных матчей, — добавила генеральный директор. — И в группе «А», и в группе «Б» судьба большинства игр решается в клатче. Особенно приятно наблюдать, как команды второй восьмерки борются за место в плей-ин. «Уралмаш» и «Самара» уже отобрались в мини-турнир, а за две последние путевки сражаются сразу пять команд. Такая конкуренция радует всех любителей баскетбола».

Вторая часть регулярного сезона закончится 14 апреля.