Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:50

Корстин — о победе «Зенита» над ЦСКА: «Удача вернулась к Хантеру»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Зенита» над ЦСКА в матче недели Единой Лиги ВТБ (92:91). Победу гостям принесло попадание центрового Винса Хантера за 5 секунд до конца.

«Матч удался, — отметила «СЭ» Корстин. — В первой половине «Зенит» доминировал, особенно в стартовой четверти. Армейцы долго входили в игру, не могли найти оптимальное сочетание. После перерыва картина игры кардинально изменилась. Уже хозяева владели инициативой, а гостям очень тяжело давались набранные очки. Тем не менее, в концовку «Зенит» зашел увереннее благодаря двух точным трехочковым Карасева, но потом наступило время Тримбла. Мело очень здорово играл в атаке, реализовав все свои попытки с игры, и с линии штрафных. ЦСКА вышел вперед, и, казалось, что все было на их стороне, но решающую потерю совершил именно Тримбл... а героем встречи стал Винс Хантер. Интересно, что в предыдущем матче «Зенита» в Казани Хантер не смог забить решающий бросок в кольцо бывшей команды, а в игре с ЦСКА удача к нему вернулась. Думаю, зрители в любом случае получили удовольствие от этой встречи, которая держала в напряжении до последней секунды».

Также Илона Корстин подчеркнула, что довольна уровнем борьбы на втором этапе регулярки-2023/24.

«Во второй части регулярного сезона нет проходных матчей, — добавила генеральный директор. — И в группе «А», и в группе «Б» судьба большинства игр решается в клатче. Особенно приятно наблюдать, как команды второй восьмерки борются за место в плей-ин. «Уралмаш» и «Самара» уже отобрались в мини-турнир, а за две последние путевки сражаются сразу пять команд. Такая конкуренция радует всех любителей баскетбола».

Вторая часть регулярного сезона закончится 14 апреля.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Георгий Жбанов (в&nbsp;центре) и&nbsp;защитник ЦСКА Мело Тримбл (справа). «Зенит» вырвал победу у ЦСКА. Тримбл из героя превратился в антигероя
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
0
Читайте также
Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио
Болельщики «Вашингтона» оценили «диету» Овечкина с сэндвичем и чипсами
Лавров поспорил с Небензей о легитимности Зеленского
Федотова прятали в армии от НХЛ и терпели санкции от ИИХФ, чтобы все равно отдать в США? Что происходит с экс-вратарем ЦСКА
Мужчина застрелил жену и несовершеннолетних дочерей под Ставрополем
Эксперт назвал действия на случай укуса ядовитой змеи
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пашутин: «Я забил из-под Шакила!»

ЦСКА на матче с «Зенитом» собрал 3,5 миллиона рублей для пострадавших при теракте в «Крокусе»
Новости
RSS RSS
Все новости