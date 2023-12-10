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Сегодня, 17:39

Илона Корстин подвела итоги матча ЦСКА - «Зенит»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от победы ЦСКА над «Зенитом» в матче недели (104:89).

«Игра получилась очень результативной, ЦСКА набрал больше 100 очков. Из них 22 в овертайме, что является повторением рекорда Лиги ВТБ, – подчеркнула «СЭ» Корстин. – В целом игра мне очень понравилась. Встречались два принципиальных соперника. Красивая баскетбольная афиша ЦСКА - «Зенит», хорошая атмосфера в зале, много красивых моментов. Казалось, что ЦСКА контролирует ход встречи, но это были только ощущения. За счет лидерских качеств Эртеля и Фрейзера «Зенит» сравнял счет и получил шанс на выход в дополнительную 5-минутку. Однако в овертайме баскетболисты ЦСКА действовали гораздо увереннее. Особо выделю Антона Астапковича, Каспера Уэйра и Тони Джекери. У лидеров же «Зенита» не шли броски. Овертайм им откровенно не удался».

Также функционер пожелала здоровья Сергею Карасеву, получившему серьезную травму спины.

«ЦСКА доказал, что не зря именно он лидирует сейчас в чемпионате. Настрой игроков в овертайме был впечатляющий. Жаль, что такая классная игра была омрачена травмой Сергея Карасева. Надеюсь, что с ним все будет хорошо, и форвард сможет избежать серьезной травмы. Желаю ему скорейшего выздоровления», – добавила она.

Форвард «Зенита» был госпитализирован после столкновения с Самсоном Руженцовым.

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
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