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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» разгромили «Нижний Новгород», одержав девятую победу в Единой лиге ВТБ подряд

21:09

«Химки» крупно обыграли «Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 113:87. Подмосковный клуб одержал девять побед в девяти играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Химки» — 87:113 (26:33, 18:30, 21:28, 22:22)

Н: Уиллис (16), Ганькевич (14), Астапкович (13), Браун (11).

Х: Швед (23), Эванс (21), Букер (16), Бертанс (16), Жеребко (12).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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