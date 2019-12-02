«Химки» разгромили «Нижний Новгород», одержав девятую победу в Единой лиге ВТБ подряд

«Химки» крупно обыграли «Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 113:87. Подмосковный клуб одержал девять побед в девяти играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Химки» — 87:113 (26:33, 18:30, 21:28, 22:22)

Н: Уиллис (16), Ганькевич (14), Астапкович (13), Браун (11).

Х: Швед (23), Эванс (21), Букер (16), Бертанс (16), Жеребко (12).