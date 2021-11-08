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Хавьер Паскуаль: «В какие-то моменты мы показывали прекрасный баскетбол с хорошим нападением»

23:30
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» (97:80).

«Мы рады сегодняшней победе, считаю, что команда сыграла серьезно. Наш подход к матчу был правильным и в защите, и в нападении. Мы должны быть довольны тем, какую работу сегодня провели игроки на площадке. Команда завершила встречу с 28 результативными передачами, а значит, что ребята хорошо двигали мяч. В какие-то моменты мы показывали прекрасный баскетбол с хорошим нападением. Давайте думать о следующей игре», — цитирует тренера сайт питерцев.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/11/08/nachinaem-s-pobedy-domashniy-otrezok-kalendarya/

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Иван Шитик все материалы автора
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