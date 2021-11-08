Хавьер Паскуаль: «В какие-то моменты мы показывали прекрасный баскетбол с хорошим нападением»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» (97:80).
«Мы рады сегодняшней победе, считаю, что команда сыграла серьезно. Наш подход к матчу был правильным и в защите, и в нападении. Мы должны быть довольны тем, какую работу сегодня провели игроки на площадке. Команда завершила встречу с 28 результативными передачами, а значит, что ребята хорошо двигали мяч. В какие-то моменты мы показывали прекрасный баскетбол с хорошим нападением. Давайте думать о следующей игре», — цитирует тренера сайт питерцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/11/08/nachinaem-s-pobedy-domashniy-otrezok-kalendarya/
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