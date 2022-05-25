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Сегодня, 22:57

Главный тренер «Зенита» прокомментировал первую победу в серии против ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по итогам третьего матча серии финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (93:79).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на арену. Это была невероятная поддержка. В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу.

Кулагин чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не смог сыграть. В ближайшее время мы узнаем ситуацию с ним», — цитирует тренера сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая, начало — 20.00 мск.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-prazdnuet-pervuyu-pobedu-v-finalnyh-matchah-edinoj-ligi-i-sokrashhaet-otstavanie-ot-tsska/
БК Зенит
БК ЦСКА
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