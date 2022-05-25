Главный тренер «Зенита» прокомментировал первую победу в серии против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по итогам третьего матча серии финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (93:79).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на арену. Это была невероятная поддержка. В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу.

Кулагин чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не смог сыграть. В ближайшее время мы узнаем ситуацию с ним», — цитирует тренера сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая, начало — 20.00 мск.