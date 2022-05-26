Курбанов: «ЦСКА были непохожи сами на себя в третьем матче с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов считает, что его команда могла сыграть намного лучше против «Зенита» в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы сегодня были непохожи сами на себя и дали «Зениту» играть так, как он хочет играть. Возможно, не приложили достаточно усилий, чтобы переломить игру. Мы были немного вялые, показывали не ту скорость. Здесь больше не физический подход, наверно, а ментальный. Ментально, те две уверенные победы в Москве сыграли не то, что злую шутку, но немного расслабили нас. Сегодня «Зенит» сразу же вцепился в нас и показал, что мы приехали к ним в гости. Они заслуженно сегодня победили — всю игру мы держались с разницей в 10-15 очков. Здесь очевидно, что они были лучше на протяжении всей игры», — цитирует ТАСС Курбанова.

Четвертый матч финальной серии пройдет 27 июня на «СИБУР Арене».