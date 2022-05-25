Итудис: «Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас»

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис подвел итог третьего матча серии финала Единой лиги ВТБ против «Зенита» (79:93).

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас. В зале была отличная атмосфера. Нам остается проанализировать свои ошибки и сыграть лучше. Если говорить о причинах поражения, не все описывается статистикой. Тут и стратегия, и создание пространства, и защита. Мы хорошо атаковали издали, но соперники бросали еще лучше. Они реализовали 60% бросков с игры, а мы только 40%», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Счет в серии — 2-1 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге.