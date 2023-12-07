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Сегодня, 23:32

Эртель заявил, что матч «Зенита» с ЦСКА будет своеобразным дерби

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель вернулся на паркет после травмы в матче с «Самарой» и помог команде победить (96:58). На счету француза 17 очков и 10 передач.

«Это была хорошая игра, мы начали мощно с первой минуты, — отметил после матча Эртель. — Все старались как могли. Мы знаем, что следующий матч с ЦСКА будет сложным, поэтому нужно было подготовиться так хорошо, как это возможно. Мы сделали это. Как я себя чувствую после травмы? Хорошо. Я уже неделю тренируюсь с командой, это моя первая игра. Думаю, что я прихожу в форму шаг за шагом, надеюсь, так и продолжится».

Также Эртель поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«Против ЦСКА это всегда «большой» матч, — продолжил звездный разыгрывающий. — Они первые в таблице, мы вторые, так что это будет что-то вроде дерби. На их паркете, с их болельщиками... Так что мы должны подготовиться в эти дни как только можем и показать свой максимум».

В первом круге ЦСКА обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 10 декабря, команде Хавьера Паскуаля предстоит гостевой матч с армейцами.

БК Зенит
БК ЦСКА
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