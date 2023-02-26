Паскуаль заявил, что «Зенит» отлично сыграл в обороне и атаке в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (80:69) в матче Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, я рад за своих парней. После проигрыша «Нижнему Новгороду» нам было необходимо реабилитироваться. Мы усердно работали, тренировались и сегодня вышли заряженными. Команда контролировала встречу с первой и до последней минуты. Мы отлично сыграли в обороне и атаке. Однако нам все еще нужно налаживать командные взаимодействия, ведь у нас в составе три новичка. Каждый день мы усердно трудимся, чтобы прогрессировать», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

«Зенит» 2 марта сыграет дома с «Нижним Новгородом».