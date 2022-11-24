Вергун — о матче с «Енисеем»: «Наверное, сегодня мы должны были победить и сделали это»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился эмоциями от победы над «Енисеем» (63:61) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Огромное спасибо ребятам за качество баскетбола, их терпение и самоотдачу. Мы играли уверенно, контролировали ход игры, особенно 35 минут. Поздравляю весь клуб, всю организацию с первой победой в сезоне. В этой игре «Енисей» был фаворитом. Команда показывает хороший баскетбол на протяжении первых 9-10 матчей, но проиграла много игр в концовках. Мы понимали, что нам будет не просто. Считаю, что мы справились с лидером, смогли навязать свою игру, усложнили для соперника действия против нас. Забили пару счастливых мячей, не стоит это отрицать, но, наверное, сегодня мы должны были победить и сделали это. Еще раз поздравляю команду с победой и двигаемся дальше», — цитирует пресс-служба клуба тренера.

Эта победа для минчан стала первой в текущем сезоне. До этого «Минск» потерпел десять поражений подряд.

В следующем матче «Минск» на выезде сыграет с УНИКСом 29 ноября.