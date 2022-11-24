Главный тренер «Енисея» Анзулович: «Мы не заслужили сегодня победу над «Минском»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска» (61:63).

«В первую очередь я должен поздравить «Минск» с победой, он заслужили этот результат. Про нашу команду я могу сказать, что все мы вместе — игроки и тренерский штаб — не заслужили сегодня победы. Нам не хватало качества. Если вы взглянете на статистику или на уверенность, с которой игроки выходили на площадку, вы поймете это», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Анзуловича.

В активе «Енисея» на данный моменты две победы в 12 матчах.

В следующем матче клуб из Красноярска сыграет дома против «Астаны».