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28 января, 20:14

Карасев — о втором этапе Единой лиги ВТБ: «Можно сказать, что мы закончили «регулярку» и вышли в Евролигу»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Можно сказать, что мы закончили «регулярку» и сейчас вышли в Евролигу, где в соперниках — сильнейшие команды. У нас сохраняются кадровые сложности, но никто не собирается сдаваться. Я уже говорил, что для нас очень важными факторами являются развитие наших баскетболистов и качество игры, которую мы показываем. И чтобы совершенствовать эти вещи, нужно играть именно с лучшими. Акцент будем делать именно на качестве баскетбола, а если сможем продемонстрировать то, что можем, то и результат придет — как это было в игре с «Зенитом», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

По итогам первого этапа сезона МБА занимает пятое место в турнирной таблице. 29 января команда Карасева встретится с ЦСКА. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/17664
БК МБА
Василий Карасев
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