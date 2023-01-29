Томас Эртель — первый участник конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель будет участником конкурса трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в 2023 году, сообщила пресс-служба лиги.

33-летний француз будет выступать в составе команды «Old School». Соперник Эртеля будет известен позднее.

В этом сезоне разыгрывающий реализует 42,3 процента трехочковых и входит в пятерку лучших игроков в лиге по количеству точных бросков.

Матч звезд Единой лиги пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».