Главный тренер «Енисея» Анзулович: «В следующих матчах нам нужно выступать лучше, если мы хотим добиваться побед»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» (83:67).

«Поздравляю игроков с победой, но не могу сказать, что меня устраивало качество нашей игры на протяжении сорока минут. Мы не играли стабильно, особенно в защите. В следующих матчах нам нужно выступать гораздо лучше, если мы хотим добиваться побед. Но в конечном итоге сегодня мы победили. Нужно проанализировать матч и постараться играть лучше», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» расположилась на строчку ниже.