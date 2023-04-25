Секулич: «Думаю, «Локомотив-Кубань» доказал, что может играть с ЦСКА на равных»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Действительно, немногие ожидали от нас, что мы будем так близки к победе в первом матче серии и потом все же выиграем у ЦСКА в Москве, цитирует пресс-служба клуба Секулича. — При этом, исходя из того, какой баскетбол мы сейчас показываем — да, у нас есть некоторые поводы быть расстроенными текущим результатом. Думаю, мы доказали, что мы можем играть с ЦСКА на равных. Но держать в себе недовольство бессмысленно. Лучше просто выйти и максимально выложиться в предстоящем матче. Сегодня будет очень важная игра — после нее одна из команд приблизится к выходу в полуфинал на дистанцию одной победы. Чтобы этой командой стали мы, нам надо быть сегодня вечером на площадке максимально сфокусированными».

Счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч между командами пройдет в Москве 25 апреля. Начало — 20.00 мск.