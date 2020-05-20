Генеральный директор «Химок» уверен, что пандемия серьезно повлияет на весь спорт в России

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что пандемия коронавируса повлияет на весь профессиональный спорт в России.

— Как правило, у большинства игроков контракты зафиксированы в иностранной валюте и падение рубля серьезно увеличит расходы на выплату заработной платы, — цитируют «Известия» Астахова. — Если говорить в целом, то пандемия коронавируса серьезно повлияет на весь профессиональный спорт в России, не только на баскетбол. Все компании, которые спонсируют клубы, также столкнулись с серьезными убытками, и сейчас никто не может прогнозировать, когда страна сможет преодолеть экономический кризис. Возможно, это не так сильно отразится на клубах с поддержкой серьезных спонсоров, но у большинства команд, особенно зависящих от бюджетов регионов, сильно сократятся финансовые возможности. Им будет очень трудно формировать состав и подписывать новичков. В такой ситуации общий уровень зарплат может снизиться.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.