Корстин назвала самый милый момент Матча всех звезд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» рассказала о самых запоминающихся эпизодах Матча всех звезд (МВЗ), который прошел в Москве 19 февраля.

— Изменения правил по ходу встречи и дополнительные кольца — не слишком ли сложно для зрителей, которые не так часто ходят на баскетбол?

— На мой взгляд, ничего сложного не было. Кольца подразумевают, что в них надо бросать, где бы они ни висели. Да, попасть во второе кольцо, расположенное практически под сводами арены, было трудно, но это придало игре особый шарм. Точное попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава лично для меня — один из самых ярких моментов МВЗ. Что касается изменения правил, то это полностью ложилось в нашу концепцию. Люди быстро сориентировались, к тому же ведущие постоянно напоминали, по правилам какой эпохи сейчас проходит матч. Могу сказать, что и сами игроки позитивно восприняли такой игровой сценарий проведения МВЗ.

— Момент с выходом на паркет ребенка Джалена Барфорда был запланирован в сценарии?

— Нет, это произошло спонтанно и было инициативой игрока. Барфорд приехал в Москву со своей семьей, и у него действительно симпатичный, спортивный ребенок. Видно, что он с младенчества достаточно умело обращается мячом. Все переживали за этого ребенка даже больше, чем за любого другого игрока МВЗ. И он попал с третьего раза. Как по русской традиции: Бог любит троицу. Всем понравился этот эпизод. Так что можно сказать Джалену спасибо за такую импровизацию.

Полное интервью Илоны Корстин «СЭ» здесь