Гендиректор «Зенита» поддержал болельщиков «Химок» в преддверии очного матча

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поделился ожиданиями от предстоящего матча (8 марта) с «Химками» в Единой лиге ВТБ.

— У «Зенита» давно не было матчей в Единой лиги ВТБ. В чем принципиальное отличие в подготовке команды к играм этого турнира?

— Для нас матчи не делятся на какие-то категории, цель только победа вне зависимости от турнира и соперника. Единственным отличием является лимит легионеров на матчах Единой лиги ВТБ, и это безусловно учитывается при подготовке к игре.

— Будет ли специальная программа в рамках Международного женского дня?

— Мы традиционно приготовили сюрпризы для наших болельщиц, но надеюсь главным подарком станет красивая игра и победа.

— Какая ситуация с травмированными Кей Си Риверсом и Артурасом Гудайтисом, пропустившими два матча Евролиги?

— Оба игрока приступили к тренировкам и скоро вернутся на паркет.

— Говорят, что болельщики «Химок» несмотря ни на что поехали на матч в Санкт-Петербург. Боитесь ли шумных подмосковных фанатов?

— У «Химок» отличные болельщики, которые сейчас еще больше переживают за любимую команду. Хотелось бы им сказать, что рано или поздно любой клуб может столкнуться с непредвиденными сложностями. Я уверен, что наши коллеги с гордостью выйдут из непростой ситуации.

На этот матч от некоторых химчан нам поступили просьбы приобрести билеты в максимальной близости к команде. Уверен, что игроки соперника это оценят, поэтому нам придется еще сложнее.

(Тимур Ганеев)