26 очков Льюиса позволили «Калеву» обыграть «Автодор»

«Калев» на своей площадке оказался сильнее «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Успех эстонскому клубу принесла уверенная игра Чавона Льюиса, набравшего 26 очков, и Маркуса Кина, в активе которого 23 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 85:77 (16:15, 20:16, 25:20, 24:26)

7 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».