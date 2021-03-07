26 очков Льюиса позволили «Калеву» обыграть «Автодор»
19:54
«Калев» на своей площадке оказался сильнее «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Успех эстонскому клубу принесла уверенная игра Чавона Льюиса, набравшего 26 очков, и Маркуса Кина, в активе которого 23 очка.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 85:77 (16:15, 20:16, 25:20, 24:26)
7 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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