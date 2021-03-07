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26 очков Льюиса позволили «Калеву» обыграть «Автодор»

19:54
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«Калев» на своей площадке оказался сильнее «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Успех эстонскому клубу принесла уверенная игра Чавона Льюиса, набравшего 26 очков, и Маркуса Кина, в активе которого 23 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 85:77 (16:15, 20:16, 25:20, 24:26)

7 марта. Таллин. «Kalevi Spordihall».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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