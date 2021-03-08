«Химки» в гостях победили «Зенит»
15:00
Подмосковные «Химки» на выезде переиграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Одним из самых активных в составе гостей стал Джордан Микки, который набрал 20 очков и сделал девять подборов.
В команде Хавьера Паскуаля лучшим был Алекс Пойтресс, который набрал 22 очка. Отметим, что из-за неспортивного поведение баскетболиста удалили из зала.
«Зенит» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, «Химки» располагаются на седьмой позиции.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 78:81 (19:22, 20:19, 18:14, 21:26)
8 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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