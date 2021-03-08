Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Химки» в гостях победили «Зенит»

15:00
8 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Химки» — 78:81. Фото БК «Химки».
8 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Химки» — 78:81. Фото БК «Химки».
Теги:

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Одним из самых активных в составе гостей стал Джордан Микки, который набрал 20 очков и сделал девять подборов.

В команде Хавьера Паскуаля лучшим был Алекс Пойтресс, который набрал 22 очка. Отметим, что из-за неспортивного поведение баскетболиста удалили из зала.

«Зенит» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, «Химки» располагаются на седьмой позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 78:81 (19:22, 20:19, 18:14, 21:26)

8 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир