«Химки» в гостях победили «Зенит»

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Одним из самых активных в составе гостей стал Джордан Микки, который набрал 20 очков и сделал девять подборов.

В команде Хавьера Паскуаля лучшим был Алекс Пойтресс, который набрал 22 очка. Отметим, что из-за неспортивного поведение баскетболиста удалили из зала.

«Зенит» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, «Химки» располагаются на седьмой позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 78:81 (19:22, 20:19, 18:14, 21:26)

8 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».