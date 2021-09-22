Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о возможном максимальном заполнении стадиона в этом сезоне
Генеральный директор футбольного «Зенита», председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев высказал свою позицию о допуске болельщиков на спортивные арены.
— Сможем ли мы обеспечить максимальную заполняемость трибун в этом сезоне? Это зависит не от нас, — пояснил «СЭ» Александр Медведев. — Со своей стороны, мы готовы соблюдать все протоколы, готовы сделать так, чтобы люди, переболевшие коронавирусом, вакцинированные и имеющие свежие отрицательные ПЦР-тесты, были допущены на арены. Главное — бороться с этой заразой. Я лично привился и призываю всех это сделать. Не надо ничего бояться. Пропаганда, которая призывает отказаться от вакцины, абсолютно ложная. Если нет строгих медицинских противопоказаний, то надо прививаться. Тем самым вы спасете жизнь себе и своим близким.
Сейчас в Санкт-Петербурге действует строгий лимит на допуск зрителей на спортивные мероприятия — не более тысячи человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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