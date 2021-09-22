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Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о возможном максимальном заполнении стадиона в этом сезоне

11:35
Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор футбольного «Зенита», председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев высказал свою позицию о допуске болельщиков на спортивные арены.

— Сможем ли мы обеспечить максимальную заполняемость трибун в этом сезоне? Это зависит не от нас, — пояснил «СЭ» Александр Медведев. — Со своей стороны, мы готовы соблюдать все протоколы, готовы сделать так, чтобы люди, переболевшие коронавирусом, вакцинированные и имеющие свежие отрицательные ПЦР-тесты, были допущены на арены. Главное — бороться с этой заразой. Я лично привился и призываю всех это сделать. Не надо ничего бояться. Пропаганда, которая призывает отказаться от вакцины, абсолютно ложная. Если нет строгих медицинских противопоказаний, то надо прививаться. Тем самым вы спасете жизнь себе и своим близким.

Сейчас в Санкт-Петербурге действует строгий лимит на допуск зрителей на спортивные мероприятия — не более тысячи человек.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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