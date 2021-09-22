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37-летний Веремеенко принял решение приостановить карьеру

16:33
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Центровой «Цмоки-Минск» Владимир Веремеенко принял решение приостановить спортивную карьеру на один сезон, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Основная причина такого решеия 37-летнего белоруса — восстановление после травмы колена.

Публикация от BC Tsmoki-Minsk (@tsmokiminsk)

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Веремеенко набирал в среднем 5,4 очка и делал 2,9 подбора при 2,3 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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