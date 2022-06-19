Форвард «Зенита» Пойтресс близок к переходу в «Маккаби» из Тель-Авива

Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс перейдет в «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает инсайдер Неманья Жорич.

По данным источника, вопрос перехода игрока в израильский клуб почти решен.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» ведет переговоры с форвардом «Зенита».

28-летний американец стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе петербургской команды и теперь готовится выйти на рынок свободных агентов.

Пойтресс стал игроком «Зенита» в 2020 году. В 2021 клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с американским центровым на один год.