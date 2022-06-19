Носов заявил, что баскетбольный ЦСКА станет слабее в следующем сезоне

Бывший баскетболист сборной России Виталий Носов считает, что ЦСКА в следующем сезоне Единой лиги ВТБ станет слабее.

«ЦСКА точно станет слабее, чем в начале этого года. У армейцев всегда было право «первой ночи» не только в российском, но и европейском баскетболе. Те условия, которые клуб предлагал, могли повторить только три-четыре команды. Сейчас ситуация изменилась, поскольку лучшие игроки из Европы заточены на то, чтобы выступать в Евролиге.

На самом деле тут палка о двух концах. Теперь появляется возможность дать больше игрового времени молодым россиянам. То, чего не было последние десять лет. Никита Курбанов, Семен Антонов, Иван Ухов, входившие в стартовую пятерку национальной сборной, оставались лишь игроками ротации. Ждали, когда им дадут возможность выйти на площадку. А для того, чтобы стать хорошим баскетболистом, недостаточно находиться в команде, где восемь иностранцев, нужно выступать самому», — приводит RT слова Носова.

В сезоне-2021/22 ЦСКА проиграл «Зениту» в финале плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 3-4 в серии. Отметим, что армейцы вели со счетом 3-1, но проиграли три встречи подряд и упустили возможность выиграть титул.