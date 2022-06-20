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Сегодня, 12:55

«Зенит» и спортивный директор клуба Пападопулос продлили сотрудничество на два года

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» и спортивный директор клуба Манос Пападопулос продлили сотрудничество на два года, сообщат пресс-служба питерской команды.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за оказанное доверие. Уверен, что к следующему сезону при поддержке клуба и при высококлассном тренере мы вновь построим очень боеспособную команду», — сказал Пападопулос.

58-летний специалист присоединился к «Зениту» летом 2020 года. До этого функционер проработал более 30 лет в греческом «Панатинаикосе», где прошел путь от менеджера юношеских команд до президента и управляющего директора клуба.

5 мая «Зенит» впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию с ЦСКА со счетом 4-3.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6169
БК Зенит
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