«Зенит» и спортивный директор клуба Пападопулос продлили сотрудничество на два года

«Зенит» и спортивный директор клуба Манос Пападопулос продлили сотрудничество на два года, сообщат пресс-служба питерской команды.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за оказанное доверие. Уверен, что к следующему сезону при поддержке клуба и при высококлассном тренере мы вновь построим очень боеспособную команду», — сказал Пападопулос.

58-летний специалист присоединился к «Зениту» летом 2020 года. До этого функционер проработал более 30 лет в греческом «Панатинаикосе», где прошел путь от менеджера юношеских команд до президента и управляющего директора клуба.

5 мая «Зенит» впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию с ЦСКА со счетом 4-3.