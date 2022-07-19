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Сегодня, 15:05

Форвард Марио Хезонья попрощался с болельщиками УНИКСа

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Марио Хезонья, который покидает УНИКС, попрощался с болельщиками казанской команды.

«Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца!» — цитирует хорвата сайт казанцев.

В лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста.

«Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца!» — цитирует хорвата сайт казанцев.

В лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=spasibo-mario
БК УНИКС
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