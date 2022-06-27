Форвард Ильницкий покидает «Локомотив-Кубань»

Форвард и капитан «Локомотив-Кубани» Станислав Ильницкий покидает команду в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард присоединился к «Локо» летом 2017 года. На счету 28-летнего игрока 182 матча во всех турнирах. Вместе с краснодарской командой Ильницкий становился победителем Кубка России и финалистом Еврокубка.

В сезоне-2021/22 он провел 29 матчей в Единой Лиге ВТБ, набрая в среднем за игру 6,4 очков, 4,6 подбора, 1,1 передачи. Ильницкий также сыграл 12 матчей в Еврокубке (6,5 очков, 3,7 подбора, 0,8 передачи в среднем за игру) за «Локомотив-Кубань».

Во время выступлений за «Локо» он регулярно вызывался в сборную России и стал одним из основных ее игроков. Ильницкий дважды принимал участие в Матче всех звезд Единой Лиги ВТБ (2021, 2022).