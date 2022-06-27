УНИКС объявил об уходе Лоренцо Брауна

Американский разыгрывающий Лоренцо Браун покинул УНИКС. Пресс-служба клуба сообщает, что игрок продолжит карьеру в другой команде.

В Единой Лиге ВТБ-2021/22 31-летний спортсмен принял участие в 22 матчах со средними показателями 13,7 очка, 5,1 передачи, 3,0 подбора и 1,1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени.

В 24 играх Евролиги средняя статистика плеймейкера составила 13,8 очка, 6,1 передачи, 3,6 подбора и 1,5 перехвата за 29 с половиной минут на паркете.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с Брауном.