Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:14

УНИКС объявил об уходе Лоренцо Брауна

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский разыгрывающий Лоренцо Браун покинул УНИКС. Пресс-служба клуба сообщает, что игрок продолжит карьеру в другой команде.

В Единой Лиге ВТБ-2021/22 31-летний спортсмен принял участие в 22 матчах со средними показателями 13,7 очка, 5,1 передачи, 3,0 подбора и 1,1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени.

В 24 играх Евролиги средняя статистика плеймейкера составила 13,8 очка, 6,1 передачи, 3,6 подбора и 1,5 перехвата за 29 с половиной минут на паркете.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с Брауном.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=spasibo-lorentso
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК УНИКС
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Енисея» Герасимов подписал новое соглашение с клубом
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости