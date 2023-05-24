Форвард ЦСКА Руженцев назвал причину вылета своей команды в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении своей команды от «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

Армейцы уступили команде из Краснодара со счетом 3-4 в серии.

— Чего ЦСКА не хватило в серии с «Локомотивом-Кубань»?

— Сложный вопрос. Думаю, сказалась нехватка стабильности (после долгой паузы). Моментами играли хорошо, моментами действовали так, как будто нас подменили. Это была очень тяжелая серия.

— «Локо» весь плей-офф делал невероятные камбэки...

— Они молодцы. Придерживались своего стиля игры на протяжении всей серии с нами. Это команда, с которой ты можешь повести с крупной разницей в начале матча, но это ничего не будет значить. Надо быть сконцентрированным все 40 минут. Потому что знаешь, они не отступят тебя, пока не прозвучит финальный свисток.

ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ по итогам сезона-2022/23, обыграв «Зенит» в серии за бронзу со счетом 4-1.

Чемпионом стал УНИКС, победивший «Локомотив-Кубань» в финале со счетом 4-1 в серии.