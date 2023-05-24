Руженцев объяснил почему у него нет детских фото со Шведом и Кириленко

Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев, ставший одним из главных открытий сезона Единой лиги ВТБ, в интервью «СЭ» рассказал о том, что у него никогда не было кумиров.

— Александр Щербенев рассказывал, что у него есть совместное детское фото со Шведом. У вас тоже?

— Нет. Я бывал на матчах Лехи, видел, как играет Кириленко, но не фотографировался с ними. У меня никогда не было огромного стремления пойти взять автограф, сфотографироваться. Не воспринимал себя как фанат, а хотел стать профессиональным баскетболистом, который играет на том же уровне.

— А в США тоже не фотографировались со звездами НБА (в Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет «Флорида», где провел один сезон в NCAA)?

— Видел многих. Рассела Уэстбрука, Дуэйна Уэйда, Кармело Энтони, Леброна Джеймса... Сын Леброна играл в том же зале, что и мы. При желании можно было сфотографироваться, но это не мое.

Ранее Руженцев рассказал, почему ЦСКА вылетел в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23.