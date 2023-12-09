«Локомотив-Кубань» одержал уверенную победу над МБА

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:66.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Минченко (МБА), который набрал 18 очков. У гостей больше всего очков на свой счет записал ДеВон Акун-Перселл — 17.

Клуб из Краснодара одержал 10 побед в 16 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице. Московская команда располагается на 12-й позиции, имея в активе 5 побед.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 66:80 (19:21, 13:23, 12:18, 22:18)

М: Минченко (18), Касаткин (14), Воронов (9)

Л: Акун-Перселл (17), Емченко (16), Мартюк (10).