«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Руну»

«Локомотив-Кубань» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Руну» со счетом 80:74.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Окаро Уайт, набравший 24 очка.

«Локомотив-Кубань» с 19 победами занимает третье место в турнирной таблице, «Руна» с 11 победами — на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 74:80 (8:24, 24:19, 19:18, 23:19)

3 февраля. Москва. «ДС Динамо».