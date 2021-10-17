УНИКС в гостях обыграл «Енисей»
УНИКС в гостях обыграл «Енисей» (83:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы вырвали победу в овертайме.
Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Марио Хезонья, набравший 28 очков. В составе «Енисея» 19 очков — в активе Даррал Уиллис.
В турнирной таблице УНИКС занимает 2-е место, «Енисей» идет 7-м.
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Единая лига ВТБ
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«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14)
17 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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