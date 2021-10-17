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УНИКС в гостях обыграл «Енисей»

УНИКС в гостях обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
14:15

УНИКС в гостях обыграл «Енисей» (83:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы вырвали победу в овертайме.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Марио Хезонья, набравший 28 очков. В составе «Енисея» 19 очков — в активе Даррал Уиллис.

В турнирной таблице УНИКС занимает 2-е место, «Енисей» идет 7-м.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14)
17 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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