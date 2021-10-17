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«Зенит» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»

«Зенит» в гостях обыграл «Локомотив-Кубань»
15:52
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Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань» (106:79) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В составе «Зенита» больше всего очков набрал Игорь Вольхин (21). У «Локомотива» лидером по очкам стал Эррик Макколум (18).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:106 (29:28, 16:28, 22:25, 12:25)
17 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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