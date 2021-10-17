«Зенит» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань» (106:79) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.
В составе «Зенита» больше всего очков набрал Игорь Вольхин (21). У «Локомотива» лидером по очкам стал Эррик Макколум (18).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:106 (29:28, 16:28, 22:25, 12:25)
17 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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