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УНИКС обыграл «Енисей» в овертайме и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

13:20
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УНИКС в овертайме обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:80.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Марио Хезоня.

УНИКС одержал третью подряд победу в Единой лиге ВТБ, команда из Казани еще не проигрывала в нынешнем сезоне. У «Енисея» одна победа и одно поражение.

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Единая лига ВТБ

«Енисей» — УНИКС — 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14)

Е: Уиллис, Уэйр (оба — 19), Р. Браун (14).

У: Хезоня (28), Л. Браун (21), Дж. Браун, Узинский (оба — 12)

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Иван Торопцев все материалы автора
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