УНИКС обыграл «Енисей» в овертайме и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
УНИКС в овертайме обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:80.
Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Марио Хезоня.
УНИКС одержал третью подряд победу в Единой лиге ВТБ, команда из Казани еще не проигрывала в нынешнем сезоне. У «Енисея» одна победа и одно поражение.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
«Енисей» — УНИКС — 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14)
Е: Уиллис, Уэйр (оба — 19), Р. Браун (14).
У: Хезоня (28), Л. Браун (21), Дж. Браун, Узинский (оба — 12)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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