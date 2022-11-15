Главный тренер «Автодора» Руссо: «Не верил, что мы сможем добиться победы всего через две тренировки»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Самарой» (74:69).

«Очень рад за команду! Признаюсь, я не верил, что мы сможем добиться победы всего через две тренировки. Я начал с того, что все изменил и считаю, что мы на правильном пути. Если в течение сезона мы продолжим защищаться так же, как сегодня, то добьемся результата. Фигурально выражаясь, у нашей команды два лица — без защиты и с защитой, как сегодня. Оборона — ключевой аспект. Наши игроки умеют забивать, но для побед нам нужно хорошо защищаться каждую секунду матча. Я очень доволен и надеюсь, что мы будем становиться лучше с каждой тренировкой», — цитирует пресс-служба клуба Руссо.

Этот матч стал первым для саратовского клуба под руководством Дарко Руссо. 60-летний сербский специалист возглавил «Автодор» в воскресенье, 13 ноября.

«Автодор» прервал серию из пяти поражений подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Самара» находится на шестой строчке.