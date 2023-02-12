«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 81:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 17 очков. В составе пермской команды 23 очка набрал Джастин Роберсон.

«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19)