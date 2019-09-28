«Енисей» обыграл ЦСКА на старте Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл ЦСКА на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:71. Самым результативным игроком встречи стал Дэвион Берри (23 очка). Красноярская команда впервые в истории одолела армейцев.

Последний раз ЦСКА проигрывал в Единой лиге ВТБ 1 апреля в игре с УНИКСом (73:83). После этого, с учетом плей-офф, действующие победители турнира выиграли 12 матчей подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20)

Е: Берри (23), Зубчич (18), Грин (12), Хог (11 + 10 подборов).

Ц: Хиллиард (12), Стрелниекс (12), Джеймс (11), Курбанов (10), Боломбой (10).