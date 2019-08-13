Экс-центровой "Бруклина" стал игроком "Локомотива"

"Локомотив" заключил контракт с экс-центровым "Бруклина" Аланом Уильямсом. Как информирует официальный сайт кубанского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

26-летний Уильямс (203 см, 120 кг) – может выступать на позициях тяжелого форварда и центрового. Он начинал профессиональную карьеру в китайском клубе "Циндао Даблстар", но после этого успел поиграть в двух клубах НБА – "Финике" и "Бруклине".

Наиболее успешным для Уильямса стал сезон-2016/17, когда в 47 матчах за "Финикс" он набирал в среднем 7,4 очка, делал 6,2 подбора, 0,7 блокшота и 0,6 перехвата, проводя на площадке 15,1 минуты.

– Мы очень рады, что первым европейским клубом, в котором сыграет Алан Уильямс, будет "Локомотив", – заявил главный тренер команды Лука Банки. – У него есть все качества для того, чтобы доминировать на европейской арене. Конечно, на адаптацию уйдет некоторое время, но мы верим, что его психологические и физические качества позволят быстро приспособиться к новой среде. В НБА, в Джи-лиге НБА и Китайской баскетбольной ассоциации Уильямс зарекомендовал себя как талантливый и многосторонний игрок. Я думаю, он внесет весомый вклад в игру "Локо" в следующем сезоне.

– Мы рады, что нам удалось подписать игрока такого уровня, – подчеркнул вице-президент клуба Гинас Руткаускас. – Алан Уильямс – молодой, талантливый и амбициозный центровой, которому есть, что доказывать. Надеюсь, он сможет быстро адаптироваться и показать свои лучшие качества.

– Я очень рад присоединиться к "Локо" и хочу как можно скорее приступить к работе. Я слышал, что здесь просто невероятные фанаты, одни из лучших в мире! С нетерпением жду шанса сыграть перед ними, – отметил Уильямс.