Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2022/23

Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2022/23, сообщает официальный сайт турнира.

Первый этап регулярного сезона стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года.

На первом этапе регулярного сезона 12 команд-участниц проведут турнир в два круга — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы — группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-12 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

По итогам второго этапа регулярного сезона будут определены восемь лучших команд. Чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная серии, а также серия за третье место — до четырех побед.

В матче открытии нового сезона сыграют «Зенит» и УНИКС.

«Напоминаю, что в следующим сезоне лиги ВТБ примут участие 12 клубов, которые сыграют в четыре круга. В регулярном чемпионате мы проведем 192 матча, а в плей-офф еще до 48 игр. 1/4 финала пройдет до трех побед, а 1/2 финала, серия за третье место и финал — до четырех. Стоит отметить, что российские клубы не примут участия в еврокубках — мы учли этот немаловажный фактор при составление календаря, сделав расписание сбалансированным», — приводит пресс-служба слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин.