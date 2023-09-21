Доходы баскетбольной Единой лиги ВТБ за сезон-2022/23 составили более 1,3 миллиарда рублей

Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 оказался профицитным, доходы составили 1,365 миллиарда рублей, расходы — 884,2 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

По информации источника, основную часть доходов лиги составили поступления по спонсорским договорам от банка ВТБ, «Лукойла», «Сибура», «Академсервиса», «Согаза», «Русвьетпетро» и «Олимпа» — 725 миллиона рублей. На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 миллиона рублей.

Ранее Единая лига ВТБ открыла бюджеты клубов за сезон-2022/23.